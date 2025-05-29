В Самаре участники ОПГ «Индейцы» получили реальные сроки

Самарский областной суд вынес приговор пяти участникам организованной преступной группы «Индейцы». Вместе с ними осужден бывший начальник криминальной милиции ОВД по Новокуйбышевску Игорь Шевяхов. Они получили реальные сроки лишения свободы. Об этом сообщают прокуратура и региональное Следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зависимости от роли и степени участия члены ОПГ были признаны виновными в убийстве, покушении на него и вымогательстве, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. А Игорь Шевяхов был осужден за подстрекательство к совершению убийства путем уговоров.

Суд учел позицию прокурора и приговорил обвиняемых к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 9 до 24 лет 11 месяцев. Кроме того, создатель ОПГ Сергей Коптелов и его заместитель Артем Быков первые шесть лет из назначенного срока проведут в тюрьме. Также Игорь Шевяхов лишился специального звания «подполковник полиции».

Приговор вынесен на основании вердикта присяжных заседателей, признавших членов группы виновными.

Силовики установили, что Сергей Коптелов создал ОПГ в январе 2011 года. Его сообщники, Антон Бунтовский, Артем Быков, Виталий Горецкий, Игорь Шевяхов и Константин Коптелов, организовывали врезки в нефтепроводы.

Оружие для противоправной деятельности хранилось на промышленной базе одного из участников ОПГ «Индейцы». Также на ее территории готовились преступления, которые помогал исполнять Игорь Шевяхов. Так, при его участии были подброшены наркотики в ИВС, где содержался знакомый Сергея Коптелов, отказавшийся отдавать главе ОПГ имущество стоимостью более 40 млн руб.

Позже экс-начальник криминальной милиции Новокуйбышевска уговорил Сергея Коптелова убить исполнителя одного из преступлений. Члены ОПГ расправились над жертвой на территории промышленной базы. Ряд других преступлений участники «Индейцев» совершили в отношении граждан, у которых был конфликт с женой Сергея Коптелова.

Георгий Портнов