В мессенджере Max ежедневно проводят 15 млн звонков

Каждый день пользователи российского мессенджера Max осуществляют 15 млн звонков. Об этом сообщил генеральный директор «ВКонтакте» Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week.

На данный момент в Max создано более 600 каналов, их общее число подписчиков составляет 5,5 млн пользователей.

Владимир Кириенко заявил, что на этой неделе в мессенджере установят двухфакторную авторизацию.

Звонки в приложениях Telegram и WhatsApp были заблокированы с целью обеспечения безопасности и борьбы с мошенничеством. Глава Минцифры Татарстана рекомендовал гражданам использовать Max.

Диана Соловьёва