Назад в 2G

Проблемы с мобильным интернетом в двух районах Казани объяснили полным отключением интернета рядом с Казанским авиационным заводом. При этом в Минцифрах заявили, что проблем со связью в данных районах нет. Местным жителям рекомендовали переключаться с 4G на 2G и 3G и скачать мессенджер Max. Перерасчета татарстанцам за некачественные услуги связи не планируется, а зон с полностью отключенным интернетом может стать больше. Эксперты отмечают, что суды чаще становятся на сторону операторов, если перебои интернета вызваны ограничениям из-за угроз атак БПЛА.

Сбои в работе мобильного интернета в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани связаны с Казанским авиационным заводом. С начала сентября операторы полностью отключили интернет вокруг объекта, рассказал в ходе пресс-конференции глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. При этом ограничения интернета не зависят от введения режима беспилотной опасности.

Казанский авиационный завод Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал «Туполев» и крупное предприятие авиастроительного комплекса. Завод был основан в 1932 году. Он специализируется на производстве бомбардировщиков Ту-160 и гражданских лайнеров Ту-214. «Туполев» готов к поставке Ту-214 после 2027 года. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что производство самолетов планируют увеличить до 20 единиц в год к 2028–2029 годам.

Всего Минцифры Татарстана зафиксировали 650 публикаций и комментариев о плохом качестве связи в республике. Айрат Хайруллин допустил, что в Казани еще могут появиться зоны без интернета.

Глава министерства сообщил, что республика является единственным регионом, где интернет не блокируется полностью во время налетов. Господин Хайруллин заявил, что даже при режиме беспилотной опасности скорость интернета в Татарстане составляет 256 Кбит/с. В то же время в других регионах скорость подключения составляет 0 Кбит/с даже ночью и в то время, когда угрозы атаки БПЛА нет. Скорость интернета 256 Кбит/с считается медленной. Она позволяет просматривать веб-сайты и отправлять файлы небольшого объема. С такой скоростью почти невозможен просмотр видео или скачивание больших файлов.

Заместитель генерального директора компании «Флай Дрон» Александр Кравченко рассказал, что данная мера может быть эффективна, если БПЛА управляются через сотовых операторов. Эксперт считает, что эффективность противодействия налетам повышается только при комплексном подходе с торможением скорости интернета, подавлением или интеллектуальным искажением сигналов спутниковой навигации, подавлением каналов передачи сигналов управления и видео, воздействием на дрон и установлением защитных барьеров на объекте.

Айрат Хайруллин в ходе пресс-конференции также заявил, что мобильная связь в Казани не блокируется, а возможность звонков доступна круглосуточно на всей территории Татарстана. Исключение — использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В июле заместитель премьер-министра республики Шамиль Гафарова рассказал о жалобах на качество связи и интернета и предложил провести встречу с представителями операторов. Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал» сообщил, что встречи с региональными операторами проходят каждый понедельник в 08:00, а вопросы, связанные с беспилотной опасностью, координируются ежедневно. Время восстановления скорости интернета с двух часов сократилось до 30 минут.

«С операторами связи есть полное понимание и взаимодействие», — заявил министр.

Из-за разработанного в Татарстане механизма ограничений интернета жители могут медленнее вызывать такси и оплачивать покупки по СБП, при этом обеспечивается нужный уровень безопасности, считает глава Минцифры Татарстана. Айрат Хайруллин, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал» сообщил, что другие регионы обращались к республике, чтобы интегрировать механизм на своих территориях. Конкретные регионы министр не раскрыл.

Жителям Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани рекомендовали переключить настройки телефона с предпочтительного типа связи 4G на 2G и 3G. Тогда скорость интернета будет небольшой, но позволит решать «насущные задачи».

«Да, это неудобно, да, это медленно, но это безопасно для этой территории», — считает Айрат Хайруллин.

Глава Минцифры Татарстана также сообщил, что перерасчета средств за неполный объем услуг мобильного интернета жителям Казани, живущим рядом с Казанским авиационным заводом, не ожидается.

Для подключения к стабильному соединению татарстанцам посоветовали использовать публичные сети Wi-Fi. За месяц объем подключения к проводному интернету в Татарстане увеличился в три раза. До конца сентября-октября в Казани планируют установить еще около 300 точек доступа к Wi-Fi от оператора связи «Уфанет». Глава Минцифры Татарстана также посоветовал переходить из Telegram и WhatsApp в мессенджер Max, в котором «все хорошо слышно».

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев рассказал «Ъ Волга-Урал», что граждане могут обратиться с письменной жалобой к своему оператору, если услуги связи предоставляются не в полном объеме или с постоянными перебоями. Если компания не реагирует на требование устранить проблемы или не компенсирует часть стоимости услуг, то клиенты могут обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Эксперт уточняет, что если перебои интернета связаны с форс-мажорными обстоятельствами, в том числе с режимами безопасности в регионах, то суды, как правило, уступают операторам. Они признают ограничения объективной необходимостью и освобождают компании от ответственности.

Если же сбои связаны с техническими проблемами или ненадлежащей работой оператора, суды становятся на сторону потребителей и обязывают операторов компенсировать убытки или вернуть деньги.

Диана Соловьёва