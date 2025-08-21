США на «Интервидении» представит Брендон Ховард

На международном конкурсе «Инфервидение» в этом году США будет представлять певец Брендон Ховард. В пресс-службе конкурса сообщили ТАСС, что музыкант является «наследником американской музыкальной династии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брендон Ховард

Фото: Ella Hovsepian / Getty Images Брендон Ховард

Фото: Ella Hovsepian / Getty Images

Бабушка артиста, Жозефина Ховард, была вокалисткой в группе The Caravans. Ее «религиозные песни прозвучали на светском радио» первыми, отметили в пресс-службе. Мать певца Мики Ховард — исполнительница и автор песен, ее менеджером в 80-е годы был «глава легендарной семьи Джексонов».

Брендон Ховард начал карьеру в 2010-м, выпустив первый успешный трек «Dancefloor». В этом же году он записал гимн для чемпионата мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения президенту Нельсону Манделе. Синглы исполнителя попадали в музыкальные топ-чарты, в том числе в Billbord.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Международное мероприятие задумано как аналог «Евровидения», указ о его проведении подписал президент Владимир Путин. Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).