США на «Интервидении» представит Брендон Ховард
На международном конкурсе «Инфервидение» в этом году США будет представлять певец Брендон Ховард. В пресс-службе конкурса сообщили ТАСС, что музыкант является «наследником американской музыкальной династии».
Брендон Ховард
Фото: Ella Hovsepian / Getty Images
Бабушка артиста, Жозефина Ховард, была вокалисткой в группе The Caravans. Ее «религиозные песни прозвучали на светском радио» первыми, отметили в пресс-службе. Мать певца Мики Ховард — исполнительница и автор песен, ее менеджером в 80-е годы был «глава легендарной семьи Джексонов».
Брендон Ховард начал карьеру в 2010-м, выпустив первый успешный трек «Dancefloor». В этом же году он записал гимн для чемпионата мира по футболу в ЮАР Ke Nako как дань уважения президенту Нельсону Манделе. Синглы исполнителя попадали в музыкальные топ-чарты, в том числе в Billbord.
Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Международное мероприятие задумано как аналог «Евровидения», указ о его проведении подписал президент Владимир Путин. Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).