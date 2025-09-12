Каждый второй опрошенный россиянин отрицательно относится к блокировке звонков в мессенджерах

Почти половина опрошенных (49%) относится к решению Роскомнадзора о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) скорее отрицательно. Это следует из результатов опроса Фонда общественного мнения, опубликованных 12 сентября.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

16% затруднились объяснить свое отношение к новой мере, а еще 15% оценили ее скорее положительно. При этом почти четверть респондентов (26%) «почти не заметила», что звонки заблокированы, 23% назвали ограничения «мелкой неприятностью», а 15% — «серьезной потерей».

Напомним, решение о блокировке звонков в Роскомнадзоре объяснили борьбой с мошенниками и тем, что Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) «отказываются соблюдать требования российского законодательства».

Отметим, что лишь 14% опрошенных сообщили о том, что мошенники звонили им через мессенджеры, в то время как 30% респондентов злоумышленники не звонили, а 59% — звонили по сотовой связи.

Божена Иванова