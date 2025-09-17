МИД: Россия не ставит вопрос об отмене санкций по принципиальным соображениям

Россия не по обсуждает тему санкций в диалоге с США «по принципиальным соображениям», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва считает введенные ограничения незаконными, поэтому не видит возможности поднимать вопрос «инициативно».

«Считаем принятые американцами, да и другими западниками ограничительные меры ... противозаконными, нелегитимными, не имеющими никаких оснований», — сказал господин Рябков (цитата по «Интерфакс»).

Он добавил, что «все, что связано с экономической тематикой, включая санкционную ... будет затрагиваться» в переговорах с США, в том числе по теме возобновления авиасообщения. Однако пока «должного отклика с американской стороны нет». Замминистра выразил надежду на то, что у Вашингтона появится «более конструктивный настрой», который позволит продвинуться в решении данного вопроса.