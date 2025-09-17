Комитет Госдумы поддержал проект о круглогодичном призыве на службу

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве на военную службу. Это следует из решения комитета, с которым ознакомился ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Законопроект был внесен в Госдуму в июле. Сейчас призыв осуществляется два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В документе предлагается проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии весь год. При этом отправка граждан к местам прохождения службы будет осуществляться так же дважды в год.

По оценкам авторов инициативы, мера позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва. Предлагаются также особые сроки отправки на службу для жителей сельской местности, занятых в полевых работах (с 15 октября по 31 декабря для жителей сельской местности), для педагогических работников образовательных организаций (с 1 мая по 15 июля) и для жителей отдельных районов Крайнего Севера (1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря).