Новый владелец «Волга-Днепр» вернет арестованное за рубежом имущество группы

После покупки грузовой группы «Волга-Днепр» экс-гендиректор аэропорта Жуковский и Red Wings Евгений Солодилин планирует вернуть арестованные за рубежом самолеты в Россию, выяснил «Ъ». Также господин Солодилин намерен вернуть девять Boeing лизингодателям и восстановить полеты оставшихся иностранных воздушных судов.

Как уточнили собеседники «Ъ», опыт зарубежного партнерства и связи господина Солодилина могут помочь группе решить проблему освобождения оставшихся за рубежом самолетов группы. Несмотря на неудачу с вывозом восьми пассажирских Airbus, принадлежащих Red Wings, источники «Ъ» полагают, что с грузовыми самолетами шансов больше.

На данный момент в Кельне у группы задержан Boeing 737–800, в Лейпциге — три собственных Ан-124 и склад запчастей. Остальные Boeing группы могут приобрести у иностранных собственников и вернуть к полетам. Кроме того, узнал «Ъ», компания рассчитывает интегрировать в свой парк Ил-96–400, Ту-204 и Ту-214. Где именно компания будет покупать эти воздушные суда, источник не сообщил.

Подробности — в материале «Ъ» «Свой груз не тянет».