Борец Эмин Сефершаев покинул Хорватию из-за угрозы депортации

Российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев из-за угрозы депортации покинул Хорватию, где проходит чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Фото: Kadir Caliskan / United World Wrestling

По словам господина Мамиашвили, Сефершаев прошел аккредитацию и заселился в гостиницу Загреба. Через некоторое время сотрудники полиции сообщили спортсмену, что виза была отозвана. Сефершаеву была предъявлена претензия, что загранпаспорт был выдан на территории Крыма. При этом, как заявил глава ФСБР, документ был получен в Краснодарском крае.

Сефершаев был перевезен в город Ежов, где располагается лагерь для лиц, ожидающих депортации. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович достиг договоренности с хорватскими властями о передаче российского борца сербской стороне, чтобы избежать высылки из страны. Господин Мамиашвили сообщил, что Сефершаев вернется в Россию через «дружественную Сербию», подчеркнув, что спортсмен «уезжал из Хорватии с улыбкой». Пресс-служба ФСБР сообщила, что UWW подал протест в отношении действий властей Хорватии.

Эмин Сефершаев выступает в весовой категории до 55 кг. Он является двукратным чемпионом Европы (2021, 2025), а также серебряным (2021) и бронзовым (2024) призером мировых первенств.

Таисия Орлова