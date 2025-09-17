В правительстве Тюменской области отложили заседание штаба по фабрике «Свеза»

Заседание регионального штаба по устойчивому развитию экономики Тюменской области, которое должно было пройти в период с 8 по 12 сентября, отложили на неопределенную дату. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании должны были обсудить ситуацию о сокращении 300 сотрудников на предприятии «Свеза», писал «РБК Тюмень». По данным издания, рассматривается вариант консервации производства, а само предприятие указывает на снижение своих экономических показателей.

«В настоящее время департамент лесного комплекса не располагает информацией о дате заседания штаба. Ситуация находится на контроле правительства Тюменской области»,— говорится в ответе информационного центра.

ООО «Свеза Тюмень» зарегистрировано в Тюмени в 2008 году, при этом производство работает в регионе с 1934 года, компания «Свеза» приобрела его в 2018 году. Завод изготавливает 11 сортов фанеры из березового сырья.

Анна Капустина