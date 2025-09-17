Второй государственный визит Дональда Трампа в Великобританию вызвал оживленную реакцию в американских и европейских СМИ. Многие издания сходятся во мнении, что сейчас этот визит больше нужен Великобритании, чьи власти хотят укрепить свои позиции благодаря встрече с президентом США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты политического объединения Led By Donkeys спроецировали изображение Дональда Трампа на Виндзорский замок, протестуя против его приезда

Фото: Phil Noble / Reuters

Трамп отправляется с государственным визитом в неспокойную и недовольную Великобританию

Президент Дональд Трамп любит спектакли, но Британия сейчас на это не настроена. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сильно постарался, чтобы Трамп приехал в рамках уже второго государственного визита,— это беспрецедентный жест, призванный укрепить авторитет Стармера и польстить американскому лидеру в критический момент для Соединенного Королевства и его союзников. Трамп прибудет в неспокойную Великобританию, чтобы встретиться с политическими лидерами, раздираемыми давними противоречиями, и членами королевской семьи, которые улаживают свои семейные распри. Трудно придумать худший фон для тщательно спланированной хореографии пышности и церемоний.

Тихий триумф короля Карла III

Господин Трамп больше не забавный президент из мыльной оперы. Он — агрессивная глобальная сила, не боящаяся запуска тарифных торпед или время от времени угрожающая бросить Восточную Европу на растерзание России. И его гневный популизм распространяется. Но прием Трампа в Виндзоре повысит королевскую значимость и продемонстрирует искусную международную государственную мудрость короля Карла III, который сыграет ключевую дипломатическую, а не только церемониальную роль во втором визите президента.

Годами критики задавались вопросом, как самоуверенный, эмоциональный принц Чарльз, одержимый такими тогда неактуальными проблемами, как изменение климата, банальная гомеопатия и консервативное сохранение исторических ремесел, сможет когда-либо достичь королевской таинственности своей матери. Елизавета была настоящим сфинксом в течение 70 лет, в то время как мы знаем о Чарльзе абсолютно все — от его тайной сексуальной жизни с Камиллой в те века, когда она была его любовницей, до печальной ссоры с младшим сыном, принцем Гарри. Возможно, реальным результатом государственного визита Трампа станет подтверждение конституционной уверенности Великобритании в своих силах. Монарх всегда будет олицетворением стабильности, возвышающейся над неизбежными межпартийными конфликтами. Отрадно думать, что британский монарх будет принимать американских президентов еще долго после того, как Трамп станет лишь оболочкой истории.

Что поставлено на карту в государственном визите Трампа и почему Стармеру придется обращаться с президентом США как с ребенком

Стармер организовал государственный визит Дональда Трампа с помпой, парадами и банкетами как стратегическую необходимость, чтобы отучить президента США от российской соски. Чтобы защитить британскую экономику от президента США. И чтобы защитить Великобританию и Европу от наплыва к ним трамповских идеологов. Трамп — не Рузвельт, не Кеннеди и не Эйзенхауэр. Он не великий президент США, которому британцы хотели бы польстить блеском и показухой конных парадов и официальных ужинов. Он — непредсказуемая сила, которую нужно сдерживать. Как ребенка. Чтобы он не закатил истерику и не разбил тщательно выстроенные модели западной демократии, не поковылял со своими игрушками к Владимиру Путину и не обрушил на Великобританию импортные пошлины, которые ослабят британский экспорт. Поэтому британцы устроят ему грандиозный национальный праздник. Трампу дадут почувствовать, что особые отношения — это отношения с ним. Только с ним. Что у него особая связь с диснеевским видением британской короны. Не будет никаких ехидных комментариев по поводу его собственных притязаний на монархию.

Визит тщеславия или сильная карта? Что на самом деле означает второй государственный визит Трампа в Великобританию?

Да, мы уже видели Дональда Трампа в Великобритании, но теперь приготовьтесь к крайне насыщенному государственному визиту. В апреле Трамп заявил журналистам: «Они собираются устроить второй, как вы знаете, второй праздник… Вот что это такое: праздник, и он прекрасен, и это впервые, когда такое происходит с одним человеком». Было бы неудивительно, если, услышав это описание, несколько человек в МИДе и во дворце от удивления выплюнули бы чай в свои фарфоровые чашки. Но это описание демонстрирует, насколько взволнован был президент и насколько высока планка его ожиданий...

Визит Трампа в Великобританию вместит переговоры по торговле и технологиям, а также посещение Виндзорского замка

Трамп — первый президент США, который наносит государственный визит в Великобританию второй раз. Беспрецедентный характер приглашения, а также ожидание помпезности и пышности привлекают Трампа вдвойне. Президент-республиканец восторженно отзывался о покойной матери короля, королеве Елизавете II, и говорил о том, как его собственная мать, родившаяся в Шотландии, любила королеву и монархию.

Покидая Белый дом во вторник, Трамп отметил, что во время своего прошлого государственного визита его принимал Букингемский дворец. «Не хочу сказать, что один дворец лучше другого, но говорят, что Виндзорский замок — лучший»,— сказал Трамп. Он также назвал короля «элегантным джентльменом» и сказал, что «он так хорошо представляет страну».

Дональд Трамп наносит визит в королевство, пребывающее в состоянии кризиса

Главной целью президента США станет возможность погреться в лучах славы британского короля Карла III. Однако для премьер-министра Великобритании Кира Стармера визит Трампа — это прекрасная возможность преодолеть острый правительственный кризис в Лондоне и обеспечить себе политическое выживание.

В феврале Стармер польстил Трампу приглашением от короля, а это помогло добиться того, что большая часть импорта из Великобритании подпала под карательную пошлину в размере «всего» 10%, что ниже, чем для всех других торговых партнеров США. «Я люблю Великобританию, я люблю королевскую семью, я люблю короля»,— восторженно воскликнул тогда Трамп.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик