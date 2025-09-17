В Ярославле до аэропорта хотят продлить железную дорогу

До ярославского аэропорта хотят продлить железную дорогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект обновленного аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram Проект обновленного аэропорта

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Нам важно, чтобы у нас аэропорт был настоящим транспортным хабом. У нас в 9 км железная дорога проходит. Мы уже сейчас работаем над концепцией того, чтобы в будущем, когда аэропорты заработают, там появилась и железная дорога, и экспресс. Плюс причал на Волге, поскольку у нас аэропорт находится на Волге. И у нас в одном месте будут железная дорога, автомобильный транспорт, речной транспорт и авиасообщение»,— сказал губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее аэропорт перешел под управление инвестора — группы компаний «Аэрофьюэлз». Планируется строительство новых пассажирских и грузовых терминалов. Инвестор вложит около 5 млрд руб.

Алла Чижова