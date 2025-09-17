Белгородская область подвергалась налету 150 БПЛА за сутки

За прошедшие сутки по территории Белгородской области было выпущено более 30 боеприпасов, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты региона с помощью более 150 БПЛА.

Согласно ежедневной сводке, по Белгороду нанесли удары пять беспилотников. В результате были повреждены коммерческий объект и 12 машин, одна из которых сгорела. Атаки осуществлены на Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский, Шебекинский и Яковлевский муниципальный округа.

В селе Таврово в результате атаки БПЛА на коммерческий объект ранен 19-летний мирный житель, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В хуторе Волчий-Первый от удара дрона по автомобилю пострадал еще один мужчина, он лечится амбулаторно. В хуторе Михайловка повреждена линия электропередачи, в городе Шебекино — газовое оборудование.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В области действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня. В начале сентября региональные власти ввели запрет на публикацию последствий ударов БПЛА.