В Белгородской области ввели запрет на публикацию последствий ударов БПЛА

Оперштаб Белгородской области запретил гражданам публиковать фото и видео последствий ударов беспилотников, а также информацию о работе военных и о гражданской инфраструктуре. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что меры приняты, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«Публиковать информацию первыми уполномочены теперь органы власти и силовые структуры, после этого ее могут распространять СМИ и другие источники — телеграм-каналы, социальные сети»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он отметил, что за нарушение запрета гражданам грозит административное наказание.

За прошедшие сутки при обстрелах Белгородской области получили ранения восемь человек. Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В области действуют введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.