Спрос на практические курсы вождения в Петербурге вырос на 31% за год

В августе 2025 года спрос на полный практический курс управления автомобилем в Санкт-Петербурге увеличился на 31% к аналогичному периоду прошлого года, на теоретический курс — на 23%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Услуги».

Средняя стоимость «практики» вождения в Северной столице в последнем месяце лета составила 5,3 тыс. рублей, «теории» — 1,7 тыс. рублей.

Также в этом году в Петербурге стали на 37% чаще интересоваться курсами по контраварийному вождению. Средняя цена такой услуги в городе — 2 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на новые отечественные автомобили в Петербурге вырос в два раза за год.

Артемий Чулков