Спрос на практические курсы вождения в Петербурге вырос на 31% за год
В августе 2025 года спрос на полный практический курс управления автомобилем в Санкт-Петербурге увеличился на 31% к аналогичному периоду прошлого года, на теоретический курс — на 23%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «Авито Услуги».
Средняя стоимость «практики» вождения в Северной столице в последнем месяце лета составила 5,3 тыс. рублей, «теории» — 1,7 тыс. рублей.
Также в этом году в Петербурге стали на 37% чаще интересоваться курсами по контраварийному вождению. Средняя цена такой услуги в городе — 2 тыс. рублей.
