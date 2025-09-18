Купейный суверенитет

Спрос на дальние поездки железнодорожным транспортом растет не только в России, но и во всем мире, прежде всего за счет роста уровня комфорта и качества дополнительных сервисов в пути. Острая конкуренция с авиацией вынуждает производителей железнодорожной техники искать новые ниши и сегменты, где поездка в «отеле на колесах» оказывается более востребованной, чем в бизнес-классе авиалайнера.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объемы пассажирских перевозок по железной дороге в России постоянно увеличиваются. За последние три года объем перевезенных РЖД пассажиров во всех видах сообщения вырос на 22%, до 1,3 млрд человек. В дальнем следовании в 2024 году железная дорога и вовсе достигла исторического рекорда, отправив 124 млн пассажиров (в том числе в летний сезон перевезено 62,8 млн пассажиров), что является максимумом за 15 лет.

В 2025 году этот рост продолжился. За первые пять месяцев года в дальнем следовании отправки выросли на 0,8%, до 46,7 млн человек. На сезон летних отпусков в расписании увеличено количество назначенных поездов в Санкт-Петербург, Симферополь, Владикавказ, Таганрог, Новороссийск, Адлер (Сочи) и другие популярные места отдыха, организованы специальные туристические и экскурсионные поезда к достопримечательностям различных регионов страны.

Одним из факторов роста железнодорожного потока на дальние расстояния стали ограничения в авиации в южных аэропортах страны в последние три года, указывают отраслевые эксперты.

Они не исключают, что с открытием аэропорта Краснодар и других аэропортов в регионе потребность в нынешних объемах железнодорожных перевозок на этих направлениях снизится. В то же время в определенных рыночных нишах и в среде отдельных категорий пассажиров железная дорога вполне способна сохранить свои преимущества перед авиацией.

«Перевозки на расстояния свыше 1,5 тыс. км авиация, конечно, уже выиграла всерьез и надолго»,— говорит председатель общественного объединения «Союз пассажиров» Кирилл Янков, добавляя, что воздушный транспорт конкурирует с железной дорогой на расстояниях в пределах от 500 до 1500 км. Но в сегменте от 1 тыс. до 1,5 тыс. км железная дорога «постоянно прибавляет, прежде всего за счет так называемых ночных поездов: вечером уехал — утром приехал», отмечает он.

И если авиакомпании постоянно стремятся увеличить свою доходность, в том числе за счет более плотной компоновки салона и снижения шага между креслами, что весьма неудобно в многочасовой поездке, то у железной дороги этих ограничений нет и пассажир может преодолеть то же расстояние с гораздо большим комфортом, чем в самолете, поясняет Кирилл Янков.

По словам основателя и главного редактора отраслевого агентства RollingStock Сергея Белова, сегодня люди во многих случаях готовы снизить ожидания по скорости перемещения в пользу большего комфорта — это общемировой тренд. По его словам, «возрождение движения спальных поездов наблюдается в Европе, расширяется в США и других странах». «Поезд со всеми сервисами становится полноценным отелем, хостелом или коворкингом на колесах, то есть часы в поезде пассажир проводит с большей пользой и эффективностью для себя, чем в другом транспорте»,— отмечает эксперт, добавляя, что именно на эту тенденцию рассчитывают все мировые производители пассажирского подвижного состава.

Новый уровень комфорта

Те же тренды планомерно развиваются и в России. На последнем железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо», проходившем в конце августа в Санкт-Петербурге, крупнейший производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг» (ТМХ) представил новые модели вагонов дальнего следования, которые призваны кардинально изменить представления пассажиров о комфорте и удобстве в пути. Прежде всего речь идет о линейке вагонов увеличенного габарита Т, которые могут быть изготовлены в купейном, плацкартном и штабном вариантах, а в перспективе появятся и VIP-версии вагонов в двух-, четырех- или шестикупейной компоновке.

Новый вагон на 28 см шире и на 73 см длиннее серийных вагонов в габарите 1-ВМ. Тем не менее новый подход к размещению инженерных систем позволил увеличить длину пассажирского салона почти на 3 м.

Теперь в вагоне десять купе вместо девяти, а также два туалета и полноценная душевая. Сами купе значительно просторнее.

Благодаря дополнительным 10 см в ширину проход между спальными местами стал больше. Удобно ехать не только лежа, но и сидя, облокотившись на эргономичную спинку.

В безусловном выигрыше от увеличения размеров вагона оказались пассажиры верхних полок. Высокий потолок позволяет комфортно сидеть наверху, откинув персональный столик (такое решение в вагонах дальнего следования применили впервые). Можно также пользоваться собственной розеткой и USB-разъемами, класть личные вещи в просторный шкафчик или персональный сейф, не спускаясь вниз. Лестница для подъема на полку тоже сконструирована на новый лад: она устойчивее, шире, а ступенек на одну больше, чем в вагонах прежних моделей.

Еще одна разработка ТМХ: в каждом купейном вагоне (кроме штабного) — специальное детское купе. Яркий дизайн и столик-трансформер с уже нарисованной шахматной доской сделают поездку интереснее, а защитный бортик и страховочная сетка обеспечат безопасный сон. Для пассажиров с малышами предусмотрена расширенная нижняя полка по размеру полноценной полуторной кровати — спальное место здесь увеличенной ширины (+23 см).

В одном из санузлов каждого вагона есть пеленальный столик. Коридоры и тамбуры оборудованы системой видеонаблюдения.

Особое внимание при разработке новых вагонов уделили санитарной безопасности пассажиров. Туалеты и душевые оборудованы автоматическими системами обеззараживания воздуха и очистки помещений с использованием ультрафиолетовых ламп, которые включаются после каждого посещения санузла. Двери в вагоне оснащены датчиками движения и системами автоматического открытия, а детали интерьера салона имеют антибактериальное покрытие.

Модернизация инфраструктуры

В ходе салона в Петербурге заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников сообщил, что сейчас в стадии согласования находится заключение долгосрочного контракта, который предполагает ежегодно увеличивать объемы приобретения вагонов габарита Т. «Сколько бы мы ни купили этих вагонов, все они будут востребованы,— подчеркнул замглавы РЖД.— Но в течение трех лет ежегодная закупка в объеме до 100 вагонов с учетом выбытия парка будет достаточной». По словам Ивана Колесникова, уже в недалеком будущем габарит Т постепенно станет основным стандартом эксплуатируемых пассажирских вагонов. «В перспективе вагонов габарита ВМ останется минимум»,— прогнозирует он, добавляя, что РЖД продолжает масштабную программу по модернизации инфраструктуры под новые габаритные стандарты.

Тверской вагоностроительный завод «ориентируется на объем производства до 350 вагонов в год» и если Федеральная пассажирская компания решит увеличить закупки, то предприятия ТМХ готовы увеличить поставки, уточнил заместитель генерального директора ТМХ по развитию пассажирского комплекса Александр Лошманов.

В то же время ТМХ рассчитывает и на экспорт новой отечественной разработки. «Получился действительно уникальный вагон для стран пространства 1520. Мы ожидаем, что экспортный потенциал у этого вагона будет очень хорошим»,— рассказал Александр Лошманов, добавив, что вагон получил сертификат соответствия техническим регламентам Таможенного союза и может уже сегодня эксплуатироваться в странах ЕАЭС.

«ТМХ — единственный производитель в мире, кто сегодня может ставить такую комфортную технику на крупносерийный поток, выпуская около 1 тыс. вагонов в год и обеспечивая при этом более чем конкурентоспособную себестоимость»,— отмечает Сергей Белов из RollingStock. Он также напомнил, что опыт ТМХ в части создания интерьеров спальных вагонов признан на мировом уровне. «Российского производителя выбрали поставщиком по огромному контракту на спальные поезда в Индии. Это был статусный конкурс, в котором компания из России конкурировала с глобальными лидерами, победила и получила контракт, несмотря на все геополитическое давление»,— говорит эксперт.

«Увеличенное пространство в купе и проходах, длинное спальное место, душевая кабина в каждом вагоне — всех этих преимуществ давно ждут пассажиры не только в России, но и в странах СНГ,— отмечает президент национального исследовательского центра “Перевозки и инфраструктура” Павел Иванкин.— Участков, где этот вагон не сможет эксплуатироваться, на пространстве железных дорог колеи 1520 мм не так много. Например, весь пригородный комплекс уже давно работает в габарите Т, поэтому там, где есть устойчивое пригородное сообщение, этот вагон может эксплуатироваться без ограничений». По мнению эксперта, разница в цене нового вагона в сравнении с классическими моделями «не космическая», но «пространство 1520 — это весьма конкурентный рынок». «Зарубежные машиностроительные компании тоже заинтересованы в расширении своих рынков сбыта, поэтому маркетинговым службам ТМХ придется усердно поработать, чтобы занять свою нишу в этих странах»,— предупреждает Павел Иванкин.

Алексей Кузнецов