Отопительный сезон 2025/26 годов в Нижнем Новгороде начнется 23 сентября

Мэрия Нижнего Новгорода решила начать отопительный сезон 2025/26 годов 23 сентября. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, отопление включат, не дожидаясь нормативов, чтобы к моменту прогнозируемого похолодания наладить работу всех элементов системы подачи тепла.

Всего в Нижнем Новгороде насчитывается 259 ТЭЦ и котельных, а также 2,7 тыс. км теплосетей. Они обеспечивают теплом более 8 тысяч многоквартирных домов и объектов соцсферы.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре депутаты заксобрания Нижегородской области намерены выйти с рекомендацией к муниципалитетам региона, чтобы они сократили срок начала отопительного сезона.Сейчас, по нормативам, он должен начинаться не позднее пяти дней, на протяжении которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8°C. Парламентарии предлагают сократить этот срок до трех дней.

Галина Шамберина