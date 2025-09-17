В двух районах Ростова две ночи не будет электричества

Из-за замены анкерной опоры 110 кВ в Ленинском и Октябрьском районах Ростова-на-Дону с 21:00 18 сентября до 06:00 19 сентября и с 21:00 19 сентября до 06:00 20 сентября будет прекращено электроснабжение потребителей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключения пройдут в границах пр. Сиверса, пер. Семашко, улиц Красноармейской и Береговой. Кроме этого, электричества не будет на участке пер. Семашко — ул. Большая Садовая — пер. Соляной Спуск — ул. Береговая.

В третий участок для отключений вошли пр. Сиверса, ул. Мечникова, пер. Семашко, ул. Пушкинская.

Наталья Белоштейн