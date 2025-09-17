В Азове ищут пропавшую несовершеннолетнюю
Сотрудники МО МВД России «Азовский» ищут пропавшую 14-летнюю Галину Иваненко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
15 сентября несовершеннолетняя покинула дом и ушла в неизвестном направлении.
По приметам, пропавшей на вид 13-15 лет, рост 160 см., полного телосложения, зеленые глаза, волосы светло-русые.
Была одета в белую футболку, юбку коричневого цвета, тапки коричневого цвета.