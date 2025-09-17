Около 25% автобусов Сочи оборудованы исправными кондиционерами

Администрация города-курорта Сочи обнародовала данные о техническом состоянии общественного транспорта. Несмотря на обновление автопарка, часть кондиционеров в автобусах остается неисправной, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

С 2022 по 2024 годы в рамках федеральных и региональных программ МУП «Сочиавтотранс» получил 181 новый автобус, включая девять электробусов. Коммерческие перевозчики приобрели 46 машин. Все новые транспортные средства оборудованы системами кондиционирования, отвечающими требованиям безопасности и эффективности.

По информации мэрии, ежедневно на линии выходит около 600 автобусов, более 60% из которых оснащены кондиционерами. Однако исправно работают лишь 38% систем. Если считать этот показатель от общего числа машин, то это около 228 автобусов. Если же речь идет о доле от оснащенного кондиционерами транспорта, то реально функционирует примерно 137 автобусов, что составляет лишь 22,8% от общего числа.

Перед выпуском на маршруты автотранспортные предприятия проверяют техническое состояние автобусов, включая работу кондиционеров. В случае неисправностей проводится ремонт и заправка фреоном.

Власти также подчеркнули, что особое внимание уделяется подготовке транспорта к зимнему сезону: проверяются системы отопления, двигатель, тормоза и электрооборудование, производится замена масел и шин.

Водителей инструктируют по безопасному вождению в сложных погодных условиях.

Сейчас администрация прорабатывает участие в федеральных программах 2026 года для дальнейшего обновления подвижного состава.

Мария Удовик