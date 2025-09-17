Внутренний туризм сыграл на ставках

Ялта обогнала Москву по росту ставок на посуточную аренду. В столице она подорожала на 7% с начала года, а в Крыму — сразу на 35%, подсчитали эксперты «Циан. Аналитики». Внутренний туризм серьезно меняет рынок недвижимости, говорят опрошенные “Ъ FM” брокеры. Тюмень неожиданно попала в топ-туристических центров, но при этом «просела» Тула, что сказалось на стоимости квадратных метров. Что происходит с ценами на краткосрочную аренду в России? И почему в Москве рост ставок замедлился? Выясняла Аэлита Курмукова .

Вместо Казани и Нижнего-Новгорода многие в 2025 году поехали отдыхать в Уфу, Пермь и Волгоград. Спрос на посуточную аренду там вырос почти на треть с начала года. А вот в Зеленоградске, напротив, упал на 12%: там стало слишком дорого снимать жилье, и многие выбрали вместо балтийского берега Крым. Спрос на квартиры в Ялте за девять месяцев вырос на 91%, в Севастополе — на 133%. Ставки аренды растут, но медленнее, чем 2024-м.

Однокомнатные квартиры с начала 2025 года в среднем подорожали на 9%, двухкомнатные — на 11%, говорит руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов: «Высокие цены на размещение установились в Калининградской области, в КавМинВодах. Большой спрос в прошлые годы привел к тому, что в 2025-м речь идет о снижении интереса потенциальных арендаторов к этим направлениям. Среднебазовая ставка в Зеленоградске —одна из самых высоких по стране — около 7 тыс. руб., в Кисловодске приближается уже к 5 тыс. руб. за суточную аренду однокомнатной квартиры. Неожиданно вырос спрос на аренду в Тюмени. Там за последние годы удалось создать достаточно качественный туристический продукт с акцентом на сибирскую идентичность, делая тренд на основе своих термальных источников».

А вот Москве рост ставок замедлился до 7%, хотя год назад было 15%. Но при этом туристов стало чуть больше. За шесть месяцев с начала года столицу, по данным мэрии, посетили 12,5 млн человек. И 500 тыс. из них — иностранцы — + 10% год к году, чаще — граждане арабских стран. Но рынок посуточной аренды на это отреагировал слабо. Хуже всего ситуация складывается в сегменте премиум-жилья, замечает совладелец агентства GM Apartments Денис Кривомазов: «Ставки упали на 15%. С чем это связано? Предложение увеличилось существеннее, чем спрос.

Плюс в Москве в течение лета постоянно отменяют рейсы. Возможно, связано и с этим. Точных причин мы пока не знаем и пребываем в шоке от того, как закончили лето. Падение выручки по своим объектам составило 15%. Собственники не зависят от тех цен, по которым мы сдаем квартиры посуточно, они получают четкий, стабильный доход».

Страховка в виде гарантированного дохода есть только у тех, кто сдает квартиру в доверительное управление, например, на год. Условно договариваются на 180 тыс. в месяц за жилье в центре, а оператор сдает посуточно и сам назначает цену, в среднем 7 тыс. руб. в сутки, в высокий сезон — вдвое дороже. Но квартир на рынке краткосрочной аренды Москвы стало слишком много. Только на «Циане» размещено почти 30 тыс. вариантов. Инвесторам придется изменить планы, не исключает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Москва, конечно, самый лучший город на Земле. Рассматриваются в основном краткосрочные поездки. Столица интересна и молодежи — зумерам, и возрастным парам, поэтому премиальному сегменту на пятки наступает комфортный, удобный бизнес- либо комфорт-класс. Нельзя говорить, что это экономия, скорее, разумность трат.

Поэтому премиальный сегмент пока отходит от краткосрочной аренды, пополнив объемы объектов, которые будут выставлены на продажу. Многие люди рассматривали это именно исключительно как доходных бизнес, просчитанный ранее, и есть вариант, что они уйдут в долгосрочную аренду. Ясно, что стоимость не будет снижаться, однако увеличится срок экспозиции».

Но долгосрочная аренда — это пассивный доход, максимум можно рассчитывать на 3-4 % в год. А вот квартира посуточно — это уже про бизнес, и тут серьезная конкуренция. Доходность составляет больше 10% процентов годовых.

Аэлита Курмукова