ВТБ отказался интегрировать БМ-банк

В ВТБ (MOEX: VTBR) назвали БМ-банк «неприсоединяемым». Первый зампред группы Дмитрий Пьянов заявил, что компания отказалась от идеи его интегрировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«БМ-банк, так уж получилось, является неприсоединяемым, поэтому, если не появится неожиданная любовь, то марафонцы (участники ''интеграционного марафона'', т.е. череды интеграций в ВТБ других банков.— “Ъ”) будут иметь возможность передохнуть»,— сказал господин Пьянов на онлайн-встрече с клиентами (цитата по «Интерфаксу»).

Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ не планирует покупать другие активы. Последним интегрируемым в группу банком стал Почта-Банк. Однако если ВТБ поступит привлекательное предложение, компания может изменить свою позицию, отметил он.

В начале августа господин Пьянов уже сообщал, что ВТБ может отказаться от интеграции БМ-банка в июле 2026 года. Главная причина — выпуск субординированных облигаций на $500 млн уже несуществующего Номос-банка. Требования по ним могут подвергнуть риску ареста иностранные активы ВТБ.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Интеграция разбилась о суборд».