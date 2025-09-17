Умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

Чемпион Европы и СССР по боксу Виктор Агеев умер в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Причины смерти не сообщаются.

«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксёрской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем неизменно отзывались о нём с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — говорится в сообщение федерации.

Виктор Агеев выиграл два чемпионата Европы в 1965 и 1967 году, также был четырехкратным чемпионом СССР. Он выступал в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры Агеев начал заниматься тренерской деятельностью. Он подготовил олимпийских призеров Василия Соломина и Виктора Рыбакова, а также чемпионов Европы Валерия Лимасова и Петра Галкина.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России. Входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.

Таисия Орлова