Челябинская федерация профсоюзов продала за 130 млн рублей акции санатория «Урал»

Челябинский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Челябинской области» продал 44% акций ОАО «Санаторий Урал» местной компании «Консулритм» за 130 млн руб. Итоги аукциона опубликовали на электронной торговой площадке «Югра».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Контроль над 6,8 тыс. акций учреждения перешел организации из Южноуральска. По данным «СПАРК-Интерфакс», ей владеет Александр Ширин. Компанию создали 7 августа этого года. Также в торгах участвовал Игорь Холмин, который на конец 2019 года входил в совет директоров санатория «Урал». На тот момент ему также принадлежали 39,7% уставного капитала учреждения.

В пресс-центре Федерации профсоюзов Челябинской области ранее сообщали “Ъ-Южный Урал”, что организация приняла решение продать акции санатория для развития другого объекта — курорта «Кисегач».

Виталина Ярховска