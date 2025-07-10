Отдых от собственности

В Челябинской области региональная Федерация профсоюзов выставила на торги 44% принадлежащей ей доли ОАО «Санаторий “Урал”» — 6756 акций. Стоимость актива составляет 430 млн руб. Федерация профсоюзов планирует вложить полученные от продажи деньги в развитие курорта «Кисегач». В 2021 году организация уже пыталась продать часть санатория, однако желающих купить ее не нашлось. По мнению экспертов, на сегодняшний день инвесторы редко приобретают такие объекты для продолжения санаторно-курортной деятельности. Зачастую они стремятся построить на земельном участке апартаменты для дальнейшей продажи. Для таких целей банки также охотнее выдают кредиты, считают специалисты по девелопменту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Урал» работает в Увельском районе с 1990 года, в 2020-м там открылся термальный комплекс

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Санаторий «Урал» работает в Увельском районе с 1990 года, в 2020-м там открылся термальный комплекс

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Федерация профсоюзов Челябинской области выставила на продажу 44% доли ОАО «Санаторий “Урал”». Общая стоимость пакета акций составляет 430 млн руб. Информация об этом размещена на электронной торговой площадке «Югра».

Всего на продажу выставлено 6756 акций. Организацией торгов в виде открытого аукциона занимается ООО «АММААТ». Заявки на участие принимаются до 23 июля. Размер шага аукциона — 21,5 млн руб., 5% от стоимости лота. После рассмотрения заявок аукцион проведут 4 августа.

В пресс-центре Федерации профсоюзов Челябинской области прокомментировали “Ъ-Южный Урал”, что организация приняла решение продать акции санатория для развития другого объекта — курорта «Кисегач».

«Федерация профсоюзов Челябинской области является собственником курорта “Кисегач” и планирует полученные средства от продажи акций санатория “Урал” направить на комплексное развитие и улучшение его материально-технической базы для качественного отдыха членов профсоюзов»,— прокомментировали в пресс-службе.

ОАО «Санаторий “Урал”» зарегистрировано в Увельском районе Челябинской области в 1996 году. Генеральным директором компании является Галина Селянина. Она также руководила организацией в 2002–2013 годах. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка санатория от продаж составила более 696,9 млн руб., чистая прибыль — 59,9 млн руб. Последняя информация о совладельцах размещена за 2019 год. Помимо Федерации профсоюзов Челябинской области, которая владеет 44% доли санатория, в списке акционеров также числятся Игорь Холмин (39,73%) и Галина Селянина (0,02%). Федерация профсоюзов Челябинской области также является учредителем курорта «Кисегач» в Чебаркуле.

Санаторий «Урал» находится рядом с селом Хомутинино Увельского района, на берегу озера Подборное. Строительство началось в 1976 году и продолжалось 14 лет. В эксплуатацию санаторий ввели в 1990-м. В 2020 году также открылся термальный комплекс с круглогодичным бассейном, саунами и хаммамом, СПА. Семиэтажная гостиница санатория «Урал» является четырехзвездочной. Она рассчитана на 450 мест. Гостям санатория предлагается на выбор 11 категорий номеров. Самым дешевым является «Стандарт», рассчитанный на три места, стоимостью от 7,4 тыс. руб. за человека, а самым дорогим — апартаменты до пяти мест за 15,9 тыс. руб. за посетителя. Здание гостиницы соединяется с лечебным, досуговым и административным корпусами. Пляж санатория имеет высшую категорию. Организация также обладает лицензиями на добычу минеральной воды и лечебной грязи из месторождений озера Подборное. Санаторий предоставляет множество видов лечения: водолечение, бальнеотерапия, климатотерапия, электро-, свето-, теплолечение и другие.

Федерация профсоюзов уже пыталась продать свою долю акций в 2021 году. Тогда их стоимость составляла 150 млн руб. Однако продажа не состоялась из-за отсутствия желающих приобрести актив.

В марте 2023 года Федерация профсоюзов Челябинской области подала в Арбитражный суд Челябинской области иск о взыскании более 161 млн руб. с руководителя ОАО «Санаторий “Урал”» Галины Селяниной, с двух членов совета директоров — Полины Мордовец, Дарьи Зайковой, а также с Виктора и Николая Марченко. Тогда Федерация профсоюзов комментировала “Ъ-Южный Урал”, что иск связан с убытками, причиненными санаторию его руководством за последние три года. По их словам, руководящие лица совершили ряд действий и сделок, которые не отвечали интересам санатория и акционеров. В настоящий момент дело все еще рассматривается. По данным картотеки, в список ответчиков также добавились Александр Ширин и Геннадий Кривов. Заседание по рассмотрению иска назначено на 20 августа 2025 года.

С 2023 года Федерация профсоюзов Челябинской области также неоднократно подавала иски к ОАО «Санаторий “Урал”». В одном из них общественная организация требовала признать недействительными 48 договоров займа на сумму 59,8 млн руб. В настоящий момент иск рассматривается, отмечено в картотеке арбитражных дел.

Генеральный директор Yellowstone development Денис Ни считает, что найти инвестора, готового купить акции и продолжать при этом санаторную деятельность, будет очень сложно. Чаще всего такие объекты приобретают с целью строительства курорта с апартаментами.

«Санаторий — это операционная деятельность, которая требует большого внимания и контроля качества. На таком бизнесе можно зарабатывать, но он нуждается в огромных человеческих ресурсах, вовлеченности, любви, знаниях и компетенциях. Санаторий “Урал” — шикарный объект с развитой инфраструктурой в отличном месте. Однако любой инвестор будет за то, чтобы купить санаторий, убив в дальнейшем весь санаторно-курортный бизнес, построив там апартаменты, снеся или перепрофилировав существующие корпуса. С вероятностью 95% после приобретения прав на юридическое лицо, которое владеет всем имущественным комплексом, операционный бизнес там закончится»,— отметил Денис Ни.

По мнению эксперта, для реконструкции и обновления действующего санатория необходим значительный размер инвестиций. Однако получить финансирование для таких целей очень сложно. «Такой программы, где можно взять длинные дешевые деньги для развития санатория, нет. Деньги еще надо получить. Банку нужно доказывать, что услуги станут лучше и дороже, показывать, сколько санаторий вложит в каждый номер. Другое дело — апартаменты, которые мы продадим по 250 тыс. руб. за кв.м на рынке курортной недвижимости. Банку сразу все понятно: вложили, продали, получили прибыль — рисков ноль»,— заключил Денис Ни.

Ольга Воробьева