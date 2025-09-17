Рябков о диалоге с США и о том, кто пригласил американцев на учения в Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поговорил с журналистами об отношениях между РФ и США. Дипломат, в частности, заявил о продолжении диалога Вашингтона и Москвы, разочаровании решением Госдепа ужесточить правила выдачи неимиграционных виз россиянам, а также рассказал, кто пригласил американцев на российско-белорусские учения «Запад-2025». Главные высказывания господина Рябкова — в подборке «Ъ».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Россия сфокусирована на возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США. Пока должного отклика со стороны Вашингтона нет.

В вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США сдвигов нет.

РФ не ставит перед США вопрос отмены санкций или облегчения санкционного режима, потому что Москва считает введенные Западом ограничения безосновательными и нелегитимными.

Россия не приглашала американских представителей на военные учения «Запад-2025», это сделала Белоруссия.

В РФ разочарованы решением Госдепа США ужесточить выдачу неимиграционных виз россиянам.

Россия находится в контакте с Соединенными Штатами по разным линиям, диалог продолжается.

В российско-американских переговорах отрабатываются вопросы экономического блока.

РФ готова углублять диалог с США по вопросу сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по проекту «Сахалин-1».

Противники урегулирования на Украине саботируют российско-американские договоренности, достигнутые сторонами в Анкоридже.

Москва рассчитывает, что США не будут отказывать в выдаче виз членам делегации из РФ на Генассамблее ООН.

Эрдни Кагалтынов