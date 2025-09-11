СК возбудил уголовное дело после массовой драки иностранцев у Сенного рынка

Массовая драка мигрантов в центре Петербурга обернулась уголовным делом о покушении на убийство, сообщает «Фонтанка». По данным Следственного комитета, прошлой ночью у Сенного рынка между собой повздорили граждане Узбекистана.

Участники потасовки использовали ограждения, палку с гвоздем и бутылки. В итоге прибывшие полицейские задержали четверых молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет.

В Мариинскую больницу попали двое, у них диагностировали резаные раны. Оперативники установили, что земляков порезал 19-летний юноша. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что во время рейда полицейские нашли в Мурино около 50 иностранных специалистов, имевших проблемы с российским законодательством.

Андрей Маркелов