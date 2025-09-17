Кадыров больше не видит необходимости в жестком управлении Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что больше не видит необходимости придерживаться жесткого стиля управления. По его словам, в прошлые годы это было необходимо, в том числе для борьбы с терроризмом. Но теперь, «когда мы полностью победили терроризм, наладили мирную жизнь», он не считает нужным принимать меры, которые «покажутся жесткими».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Некоторые западные марионетки ... сейчас тиражируют слухи, что я болен, не провожу совещания, — сказал Рамзан Кадыров «РИА Новости». — На самом деле у нас сегодня система работает как часы».

Он добавил, что раньше «был жестким и принципиальным в отношении терроризма», а также чиновников, «кто не выполнял свои обязанности». По мнению главы Чечни, тогда жесткость была необходимой и оправданной, но «сейчас – нет».

В течение последних нескольких лет Рамзан Кадыров неоднократно опровергал слухи о возможных проблемах со здоровьем, в частности, он публиковал видеозаписи занятий спортом. В начале августа во время совещания по социально-экономическим вопросам он снова прокомментировал предположения о возможной болезни и заявил, что ему просто не нужно проводить совещания слишком часто.