Комитет ГД одобрил статус ветерана для добровольцев, ушедших на СВО до осени 2023 года

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана добровольцам, которые заключили контракт с октября 2022 года до сентября 2023 года.

«Все защитники Отечества, вне зависимости от того, каким образом они попали на фронт, должны иметь соответствующий статус и господдержку»,— сказал ТАСС глава комитета Ярослав Нилов.

Законопроект был внесен в Госдуму в августе. В первом чтении его планируется рассмотреть до конца сентября. Поправки в законодательство вносятся по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас добровольцы из штурмовых отрядов, заключивших контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023-го, не считаются ветеранами СВО.