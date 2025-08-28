В ГД внесли проект о статусе ветерана для ушедших на СВО до осени 2023 года добровольцев

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект с поправками к статьям 3 и 4 закона «О ветеранах». Инициатива предлагает расширить статус ветеранов боевых действий на Украине на добровольцев, заключивших контракт с Минобороны с октября 2022 года до сентября 2023 года.

«Законопроектом предлагается распространить на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО»,— отметили в тексте документа.

В пояснительной записке к законопроекту правительство отметило, что сейчас закон не считает ветеранами СВО добровольцев из штурмовых отрядов, заключивших контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года Хотя многие из них награждены за отвагу, героизм и мужество.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал соответствующие поправки в законодательство. До этого, 19 августа правительство одобрило статус ветеранов для добровольцев штурмовых отрядов. В документах законопроекта отмечалось, что поправки не распространяются на тех, кто вступил в штурмовые отряды по контракту с Минобороны.