В Avito объяснили сбой проблемами с прохождением трафика

Пресс-служба Avito опровергла сбой в системе. По словам представителей компании, лишь малая часть пользователей могла заметить краткосрочную ошибку. Последняя была связана с неполадками в дохождении трафика до сервисов онлайн-магазина.

«Ежедневная аудитория Авито 26 млн пользователей. Ошибка могла затронуть не более 0,0001% из них»,— уточнили в Telegram-канале. Сейчас, заверили в компании, все работает штатно.

По данным Downdetector, на сбой в работе Avito за час пожаловались более 800 человек. У 67% пользователей не загружался сайт, у 23% — мобильное приложение, у 2% — личный кабинет. 6% столкнулись со сбоем в работе всех платформ.