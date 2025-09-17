В работе Avito произошел сбой

В работе сайта онлайн-платформы Avito возникли неполадки, убедился корреспондент «Ъ». Также мобильное приложение сервиса загружается дольше обычного. С чем может быть связан сбой, пока неизвестно.

По данным Downdetector, за последний час поступило более 800 жалоб. У 67% пользователей Avito не работает сайт, у 23% — мобильное приложение, у 2% — личный кабинет. 6% столкнулись со сбоем в работе всех платформ.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Подмосковья, Ленинградской области и Москвы.