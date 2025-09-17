Обвиняемый в убийстве сотрудницы нижегородского ГУ МВД ушел на СВО

Житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в убийстве жены — сотрудницы регионального ГУ МВД Ольги Молодченковой, ушел на СВО. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в Автозаводском райсуде, рассмотрение дела в связи с этим приостановили еще в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Убийство произошло в октябре 2024 года на проспекте Молодежном. По версии следствия, нижегородец разбил стекло в автомобиле, где находилась супруга, и не менее 11 раз ударил ее клинком кортика. От полученных травм потерпевшая умерла, а обвиняемый переместил тело на берег Оки, где закопал.

В день преступления между обвиняемым и потерпевшей было разделено имущество в связи с бракоразводным процессом. За несколько дней до убийства нижегородец бил жену и высказывал угрозы убийством, если та не откажется от имущества.

Нижегородцу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 116.1 (нанесение побоев) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Иван Сергеев