Задачи СВО потребовали дополнительных расходов бюджета Тувы
Расходы Республики Тыва на цели, связанные с СВО, потребуют дополнительно до конца года 130 млн руб. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Айлана Ошкулуг депутатам верховного хурала.
Госпожа Ошкулуг выступила с докладом об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии 2025 года на сессии парламента Тувы. Она состоялась 17 сентября.
«В текущем году первоначально в бюджете было предусмотрено 410 млн руб. В течение года дополнительно предусмотрено 960 млн руб. За первое полугодие расходы, связанные с СВО, исполнены в сумме 624 млн руб.»,— привела данные первый замминистра финансов. В 2022-2024 годы расходы на эти цели составили в сумме 1,18 млрд руб.
Расходы бюджета Тувы в январе-июне 2025 года составили 38,57 млрд руб. Они превысили доходы (36,15 млрд руб.) на 2,42 млрд руб. Это больше, чем дефицит, запланированный по итогам последней корректировки бюджета (2,1 млрд руб.).