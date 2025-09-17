Задачи СВО потребовали дополнительных расходов бюджета Тувы

Расходы Республики Тыва на цели, связанные с СВО, потребуют дополнительно до конца года 130 млн руб. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Айлана Ошкулуг депутатам верховного хурала.

Госпожа Ошкулуг выступила с докладом об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии 2025 года на сессии парламента Тувы. Она состоялась 17 сентября.

«В текущем году первоначально в бюджете было предусмотрено 410 млн руб. В течение года дополнительно предусмотрено 960 млн руб. За первое полугодие расходы, связанные с СВО, исполнены в сумме 624 млн руб.»,— привела данные первый замминистра финансов. В 2022-2024 годы расходы на эти цели составили в сумме 1,18 млрд руб.

Расходы бюджета Тувы в январе-июне 2025 года составили 38,57 млрд руб. Они превысили доходы (36,15 млрд руб.) на 2,42 млрд руб. Это больше, чем дефицит, запланированный по итогам последней корректировки бюджета (2,1 млрд руб.).

Валерий Лавский