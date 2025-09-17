Российские авиакомпании летом перевезли более 33 млн пассажиров

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Он рассказал, что за лето российские авиакомпании перевезли более 33 млн пассажиров. Из них 25,5 млн человек перевезли внутри страны, 7,6 млн –— по международным направлениям.

Господин Ядров сообщил, что на фоне вводящихся в аэропортах ограничений из-за атак дронов Минтранс и Росавиация разработали план действий. Прежде всего были внесены изменения в схему взаимодействия военного и гражданского сектора, также повышен «уровень взаимодействия по альтернативным видам транспорта». Помимо этого ведомства изменили механизм отправки воздушных судов в запасные аэропорты, чтобы «нивелировать перегрузку» аэропортовой инфраструктуры, уточнил глава Росавиации.

Дмитрий Ядров заявил, что по итогам первого полугодия в России самолетами было перевезено 50,8 млн пассажиров. Кресельная загрузка выросла на 0,7 процентного пункта, до 88,6%. Наибольший процент занятости зафиксировали у «Смартавиа» (96,1%), «Победы» (94,6%) и «Сибири» (93,6%). Он добавил, что «Аэрофлот» перевез 25,9 млн человек, увеличив этот показатель почти на 2%.

О ситуации на авиарынке — в материале «Ъ» «Самолеты постоят дома».