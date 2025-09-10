Самолеты постоят дома

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания S7 не стала обсуждать передачу своих простаивающих A320neo перевозчикам из Египта и Филиппин, которые проявили интерес к этим лайнерам. Треть парка самолетов этого семейства у S7 сегодня не летает из-за проблемных двигателей P&W. Компания-посредник предлагала содействие в страховом урегулировании всех нелетающих самолетов, но в Минтрансе, по данным “Ъ”, всерьез эти предложения не восприняли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cамолеты Airbus A320neo авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево (Новосибирск)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Cамолеты Airbus A320neo авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево (Новосибирск)

S7 уведомила Минтранс об отказе обсуждать передачу своих A320neo и A321neo зарубежным перевозчикам, рассказал “Ъ” источник в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В S7 “Ъ” подтвердили, что «не ведут переговоров и не имеют намерения вести переговоры о передаче самолетов Airbus A320neo и A321neo каким-либо иностранным компаниям».

Как сообщал “Ъ”, в августе компания MelonAero из Черногории направила в правительство РФ, Минтранс и S7 два предложения частных авиакомпаний AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины) обсудить передачу им самолетов семейства Airbus A320/321neo и разрешить вывоз воздушных судов (ВС) из России.

Грузовая SEAIR (образована после продажи пассажирской SEAIR филиппинской Cebu Pacific) писала о заинтересованности в двух A321neo, на которых хотела бы возобновить рейсы из Филиппин в РФ. В чартерной AlMasria, которая уже летает из Египта, Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга, сообщали о намерении увеличить провозные емкости на российских рейсах. В их случае речь шла о возможном приобретении трех-пяти бортов (см. “Ъ” от 6 августа).

В Минтрансе не стали комментировать ситуацию. Но, по данным собеседника “Ъ” в АЭВТ, «в министерстве не сочли данное предложение ни конструктивным, ни реализуемым».

В AlMasria и SEAIR “Ъ” не ответили.

Президент MelonAero Олег Евдокимов сообщил “Ъ”, что пока компания не получила реакции на предложение. Это, по его словам, вызывает недоумение, поскольку MelonAero связалась «со всеми лизингодателями этих самолетов, часть из которых выразила заинтересованность в страховом урегулировании и готовность к переговорам». Потенциально, отмечает господин Евдокимов, компания могла бы найти получателей на другие простаивающие в РФ самолеты, которые можно было бы эффективно эксплуатировать в дружественных странах. В обмен компания обещала помощь в поставках в РФ более простых в обслуживании самолетов со вторичных рынков.

Игнорирование предложения, по мнению Олега Евдокимова, «прежде всего неразумно: поскольку эти самолеты погибнут в простое и станут пригодны лишь для их каннибализации». Кроме того, сохранение бортов в РФ, продолжает он, противоречит нуждам российских пассажиров, заинтересованных в доступной авиаперевозке за рубеж. Наконец, отмечает господин Евдокимов, неготовность учитывать потребность в самолетах перевозчиков из дружественных стран, выглядит достаточно «недружественной позицией с учетом попыток развивать взаимный пассажиропоток и торговые отношения».

Всего у S7 в парке 39 самолетов Airbus A320 и А321neo, из которых летает только 11 А320neo. Все они принадлежат иностранным лизингодателям. Эти самолеты составляют более трети парка перевозчика.

Как писал “Ъ”, эти лайнеры перевозчика оснащены двигателями Pratt & Whitney, с проблемами в обслуживании которых столкнулись все эксплуатанты в мире. В РФ это фактически невозможно из-за сложности ремонта, а завезти нельзя из-за санкций и дефицита этих двигателей на рынке (см. “Ъ” от 21 ноября 2024 года).

Простой самолетов далеко не обязательно означает полную утрату летной годности всех этих ВС, отмечает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Возможно, в ряде случаев перевозчики, понимая ценность таких самолетов, продолжают беречь их ресурс на будущее, говорит он: «Сейчас дешевле летать на самолетах предыдущих поколений, чем на современных и дорогих в обслуживании neo».

Логика S7, продолжает эксперт, может заключаться в понимании ценности такого актива. «Это новый самолет, и, может, они ожидают новых предложений или решений по техобслуживанию»,— допускает он. В то же время сегодня решения о вывозе самолетов принимают не коммерческие структуры, а правительственная комиссия, напоминает господин Гусаров. И если бы Минтранс расценивал данное предложение как реализуемое и целесообразное, то посодействовал бы перевозчиками на уровне межправительственных переговоров, уверен он.

Айгуль Абдуллина