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Суд в Екатеринбурге на три месяца закрыл кафе «Афганский плов»

Суд в Екатеринбурге на три месяца приостановил деятельность кафе «Афганский плов» по ул. Минометчиков, 24 после проверки Роспотребнадзора, который выявил многочисленные нарушения в работе заведения, сообщили в ГУФСПП по Свердловской области.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Качество реализуемой продукции не контролируется, выявлены нарушения по хранению продуктов, осмотру сотрудников, уборке помещений. Выявленные нарушения несут угрозу жизни и здоровью потенциальных потребителей», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что индивидуального предпринимателя суд признал виновным по ст. 6.6 КоАП (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Судебные приставы опечатали входные группы и оборудование кафе.

Мария Шараева

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