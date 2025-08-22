Смольный расторг договор о возведении перинатального центра на улице Вавиловых

Концессионный договор с АО «ГК “ЕКС"» на проектирование, реконструкциию финансирование и техническое обслуживание перинатального центра на улице Вавиловых расторгнут по инициативе администрации Санкт-Петербурга. На соответствующее решение, принятое еще в феврале этого года, обратил внимание «Деловой Петербург».

Комитет по инвестициям Смольного пояснил изданию, что договор расторгли из-за роста суммы затрат по проекту и изменений макроэкономической ситуации — увеличившийся стоимости привлеченного финансирования,

Учреждение хотели построить на месте роддома №17, закрывшегося еще в 2013 году. В январе проект шестиэтажного перинатального центра на улице Вавиловых площадью 49 тыс. кв. м. одобрила Главгосэскпертиза.

В дальнейшем проект могут осуществить за счет адресной инвестиционной программы, написала 20 августа глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова в своем Telegram-канале. Эта информация содержится в ответе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на письмо депутатов о судьбе центра.

Артемий Чулков