Здание больницы в селе Бемыж продано под санаторий

В селе Бемыж Кизнерского района Удмуртии было продано здание участковой больницы площадью около 3 тыс. кв. м под санаторий, сообщает в пресс-служба Минимущества республики.

«Фактически больницей используется только около 100 кв. м, остальные помещения пустуют»,— говорится в сообщении.

В связи с этим Минздрав Удмуртии решил перевести больницу в новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, строительство которого близится к завершению. Попытки передать здание государственным или муниципальным учреждениям не увенчались успехом, поэтому объект был выставлен на торги.

Здание было успешно продано в частную собственность. Новый собственник планирует организовать санаторий-курорт, в настоящее время проводятся проектировочные работы.

Анастасия Лопатина