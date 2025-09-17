В Херсонской области при ударе БПЛА по машине скорой помощи пострадали два человека

Машина скорой помощи в Херсонской области была атакована с помощью дрона ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Пострадали водитель и врач, сообщил он «РИА Новости».

Раненых госпитализировали с контузией и осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, уточнил губернатор. Погибших нет. О других последствиях глава региона не сообщил.

На прошлой неделе ВСУ наносили массированные удары по территории РФ, сообщал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Более 70% всех ударов по российским регионам пришлись на Белгородскую и Херсонскую области, говорил он. ВСУ продолжают попытки расширить «географию ударов» вглубь России, добавил дипломат.