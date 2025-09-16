Посол Мирошник рассказал о рекордном числе ударов ВСУ по России за время выборов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время региональных выборов в России с 8 по 15 сентября наносили ежесуточно рекордное с начала года число ударов по гражданским объектам на территории страны — более 530 боеприпасов в сутки. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам дипломата, за неделю ВСУ выпустили по российским субъектам свыше 3,7 тыс. различных боеприпасов — среди них РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 152 и 155 мм, мины, гранаты и ударные беспилотники. Более 70% всех ударов пришлись на Белгородскую и Херсонскую области. Только за один день в Белгородской области при атаках беспилотников пострадали 17 мирных жителей, один из них погиб.

Господин Мирошник отметил, что ВСУ продолжили попытки расширить географию ударов вглубь России. С помощью БПЛА самолетного типа за неделю были совершены ночные налеты на гражданские объекты в Башкортостане, Крыму, Краснодарском и Пермском краях, а также в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях.

С началом учебного года, добавил посол, ВСУ усилили обстрелы образовательных учреждений. Зафиксированы удары по школам в ДНР, городе Васильевка Запорожской области и по школе-интернату в Ростовской области, где в момент атаки находились более 70 детей. Пострадали два сотрудника, погибших среди детей нет.