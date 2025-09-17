В Приангарье село было обесточено из-за криптофермы под видом полевого лагеря

Село Малое Голоустное в Иркутской области на протяжении дня оставалось без электроснабжения из-за незаконной майнинговой фермы, спрятанной в лесу. Как сообщает сетевая организация ОГУЭП «Облкоммунэнерго», инцидент был зафиксирован еще 14 сентября, без электричества оставались 6 соцобъектов и 486 домов, где проживает более 1250 человек.

Отключение произошло из-за короткого замыкания на высоковольтной линии, питающей поселок. ЛЭП имеет протяженность 24 км и проложена в местности со сложным рельефом. При обследовании линии энергетики наткнулись на майнинговую ферму в виде полевого лагеря с собственным трансформатором и распределительным щитом.

В связи с этим организация обратилась в полицию, сотрудники которой уже проводят оперативно-разыскные мероприятия. Энергетики подсчитывают ущерб от работы незаконной криптофермы.

В «Облкоммунэнерго» также отмечают, что подключение к высоковольтной линии «требует специальных знаний». Незаконная врезка, по версии предприятия, могла быть проведена с помощью спецоборудования для работы под напряжением, либо злоумышленники «могли заранее изучить расписание плановых отключений» и присоединиться в этот период времени.

Влад Никифоров, Иркутск