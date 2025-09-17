175 мирных жителей спасли медики Белгородской области за месяц

Медицинские работники Белгородской области за последний месяц спасли 175 мирных жителей, пострадавших из-за атак ВСУ. Всего для помощи раненым бригады выезжали 142 раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области поблагодарил медиков от лица всех жителей региона. Господин Гладков также отметил, что они ежедневно, рискуя собственной жизнью, помогают пострадавшим.

В июле главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров сообщил о планах оснастить 15–20 машин скорой помощи сеткой для защиты от атак беспилотников.

Кабира Гасанова