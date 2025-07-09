В Белгородской области 15-20 машин скорой помощи оснастят защитной сеткой

В Белгородской области планируют оснастить 15-20 машин скорой помощи сеткой для защиты от атак беспилотников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главврача станции скорой и неотложной медицинской помощи региона Алексея Жирова.

По словам господина Жирова, сетка уже установлена на пяти машинах, работающих в Шебекинском округе и Валуйках. В ближайшее время оборудование может появиться в Красной Яруге.

По данным облправительства на конец июня, в приграничье Белгородской области работают 30 бригад скорой помощи. Каждая из них оснащена детекторами дронов. 64 спецмашины оборудованы средствами РЭБ. Также бригады работают под прикрытием бойцов «Барс-Белгород», «Орлан» и самообороны.

В конце июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что автомобили скорой помощи, выезжающие в белгородское приграничье, начали оборудовать «защитными мангалами».