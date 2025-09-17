Уровень одобрения кредитов на новые авто в Петербурге и области вырос до 83% за лето

За летние месяцы 2025 года доля одобренных кредитных заявок на новые автомобили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 5 процентных пунктов (п. п.) и составила 83%. Такие данные предоставил «Ъ-СПб» сервис «еКредит» (входит в «Авто.ру»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рост уровня одобрения кредитов на новые авто в июне-августе произошел на фоне снижения средней процентной ставки — с 11,3% до 8,8%. При этом средняя сумма кредита увеличилась на 342 тыс. рублей и составила 1,88 млн рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом за летние месяцы доля одобренных кредитов выросла на 14 п. п. — с 55% до 69%. При этом средняя процентная ставка снизилась с 27,1% до 26,1%, а размер займа — с 1,84 млн рублей до 1,82 млн рублей.

Артемий Чулков