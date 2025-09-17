Белгородского чиновника заподозрили в обмане пострадавших от обстрелов ВСУ

Белгородские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении замглавы приграничного села Головчино. Сообщается, что он обманул местного жителя, чей автомобиль пострадал от атаки со стороны Украины.

Как рассказали в областной прокуратуре, чиновник потребовал от хозяина поврежденного автомобиля Honda Civic 25 тыс. руб. под предлогом ускорения процесса оформления документов и завышения стоимости причиненного ущерба. Таким образом, по версии следствия, он ввел потерпевшего в заблуждение относительно своих полномочий. Имя подозреваемого в сообщении прокуратуры не раскрывается. По данным «Ъ», речь идет о Константине Анпилове.

Константин Анпилов с начала августа возглавлял Головчино в связи с отставкой предыдущего главы села. Его задержали в середине августа. Тогда губернатор Вячеслав Гладков рассказывал, что ему вменяют завышение стоимости поврежденных в ходе атак ВСУ автомобилей при оформлении компенсаций. Официальной информации о деле господина Анпилова не было.

Сергей Толмачев, Воронеж