Географы ВШЭ составили карту климатических угроз для АПК Дона

Факультет географии и геоинформационных технологий ВШЭ провел оценку природных рисков для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области в условиях меняющегося климата. Исследователи выполнили зонирование территорий по степени опасности природных явлений и вычислили долю аграрной деятельности для каждого вида угрозы. Результаты показали критическую ситуацию с засушливостью в регионах. Об этом сообщает пресс-служба факультета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации ученых, в Ростовской области 91% сельхозугодий находятся под высоким риском засух и 57% — под высоким риском заморозков в категориях «весьма опасно» и «очень опасно».

«Для адаптации сельского хозяйства к изменяющимся климатическим условиям необходимо высаживать лесополосы», — считает ведущий аналитик Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов ВШЭ Анна Кудрявцева.

Географы также предложили для управления климатическими рисками применять цифровую платформу поддержки природно-климатических проектов.

«Необходимо преодолеть разрыв между локальными оценками и макроэкономическими показателями, чтобы разработать обоснованные стратегии адаптации и минимизации ущерба»,— заявил декан факультета географии и геоинформационных технологий вуза Николай Куричев.

«Только высокотехнологичные инструменты позволят нам эффективно справиться с нарастающими климатическими угрозами и обеспечить устойчивое развитие в условиях изменяющегося климата»,— добавил ученый.

Валентина Любашенко