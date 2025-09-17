После падения обломков дрона в Воронежской области произошел пожар

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о последствиях ночной атаки дронов ВСУ. По его словам, над регионом были сбиты два БПЛА. Обломки одного из них упали на сухую траву, та вспыхнула.

Как уточнил господин Гусев в Telegram-канале, возгорание было оперативно ликвидировано. Обошлось без жертв и разрушений.

Всего в ночь на 17 сентября над регионами России были сбиты восемь беспилотников. Больше всего дронов (по три) уничтожено в небе над Ростовской и Брянской областями.