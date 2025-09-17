Силы ПВО за ночь сбили 8 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили три беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще три БПЛА сбили над Брянской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями.

В Ростовской области БПЛА сбили в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В Брянской и Воронежской областях также обошлось без жертв и последствий на земле.