Жога призвал аграриев провести уборочную кампанию в «максимально сжатые сроки»

Уборочную кампанию в регионах Уральского федерального округа (УрФО) нужно провести «в максимально сжатые сроки», чтобы своевременно завершить сев озимых культур, сообщил полномочный представитель президента Артем Жога. По данным полпредства, уральские аграрии к 9 сентября уже обмолотили более 30% посевных площадей и собрали 2,3 млн тонн зерна, что на 1 млн тонн больше показателя за аналогичный период 2024 года, более 100 тыс. тонн картофеля и 27,2 тыс. тонн овощей открытого грунта.

«Уборка сельхозкультур идет высокими темпами. Урожайность зерновых и зернобобовых в среднем по округу превышает прошлогодний уровень и составляет 24,7 центнера с гектара. Это позволит в полной мере обеспечить продовольственную безопасность регионов»,— заверил господин Жога.

По итогам уборочной кампании 2024 года в регионах УрФО намолотили 6,5 млн тонн зерна и зернобобовых, собрали 601 тыс. тонн картофеля, 136,8 тыс. овощей открытого грунта. «Урожайность основных сельскохозяйственных культур превысила прошлогодние показатели, и это внушает оптимизм»,— сказал тогда полпред.

